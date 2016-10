BIU: Deutsche Nutzer zahlen freiwillig für Let's Plays

Viele mögen es sich kaum vorstellen, aber viele Menschen sind begeistert davon, anderen Leuten beim Zocken von Spielen zuzuschauen. Über eine Million Deutsche zahlen für diese Let's Plays genannten Inhalte sogar und unterstützen damit die Spieler.



Wie der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU) in einer aktuellen Studie herausfand, erfreuen sich Let's Plays nicht nur im Ausland größter Beliebtheit. Auch das deutsche Publikum ist von den Let's-Play-Inhalten äußerst angetan. Ein Let's Play bezeichnet die Aufzeichnung oder den Stream eines Videospiels. Besonders versierte Gamer lassen sich auf diese Weise gerne beim Spielen zuschauen - und verdienen damit mittlerweile in vielen Fällen sogar ein recht saftiges Einkommen.