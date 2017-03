BLM-Präsident: "DAB Plus ist nicht mehr aufzuhalten"

Mit dem verabschiedeten Aktionsplan und der Ausschreibung des zweiten bundesweiten Multiplexes sieht der Digitalradio Verein Deutschland DAB Plus auf einem guten Weg. Einzig bei der Verbreitung von entsprechenden Autoradios ist noch Luft nach oben.



Trotz weiter vorhandener Kritik durch etwa den VPRT ist bei der Verbreitung von DAB Plus eine positive Entwicklung deutlich erkennbar. Nicht zuletzt die Ausschreibung des zweiten bundesweiten Digitalradio-Multiplexes und die Verabschiedung des "Aktionsplans für die Transformation der Hörfunkverbreitung in das digitale Zeitalter" zeugen von der steigenden Akzeptanz des Standards. Dies wurde auch auf der Veranstaltung "DAB Plus im Dialog: Die Erfolgsfaktoren 2017" des Digitalradio Vereins Deutschland am Dienstag in Berlin deutlich.