BLM: Werbeverstöße nehmen zu

Im jetzt veröffentlichten Werbebericht der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien wurde eine Zunahme von Verstößen festgestellt. Das hängt aber auch mit der intensiveren Beobachtung zusammen.



Etwa 200 Programme sind von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien genehmigt, täglich kommen mehr als 4.000 Stunden auf Sendung zusammen. Diese können natürlich nur stichpunktartig nach Verstößen überwacht werden, vor allem die Werbung wird kritisch begutachtet. Im alle zwei Jahre erscheinenden Werbebericht werden die Ergebnisse zusammengefasst.