BLM ebnet den Weg für deutsche Zee.One-Lizenz

Grünes Licht für Zee.One - die Bayerische Landesmedienanstalt für neue Medien (BLM) macht den weg für eine deutsche Lizenz frei. Nun wartet man beim Bollywood-Sender lediglich noch auf die letzte behördliche Bestätigung.



Zee.One, der "Bollywoodkanal", möchte künftig seinen Sendebetrieb von Deutschland aus koordinieren. Auf dem Weg für die hierfür benötigte Lizenz ist man nun beinahe am Ziel angekommen. Der Medienrat der Bayerischen Landesmedienanstalt für neue Medien hatte in seiner gestrigen Sitzung nichts an einer Genehmigung der bundesweiten Verbreitung auszusetzen.