BLM macht Livestream vom "Drachenlord" dicht

Weil der Livestream "Drache_Offiziell" zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt, ist er als Rundfunk zu bewerten, entscheidet jetzt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und verbietet folglich den Kanal.



Ist das das Ende eines Internet-Phänomens? Der BLM verbietet nun offiziell "Drache_Offiziell", den Livestream vom selbsternannten "Drachenlord". Der Grund: Für den Kanal liegt keine rundfunkrechtliche Zulassung vor. Da der Videoblogger aber zur Meinungsbildung beiträgt, ist der Stream als Rundfunk zu bewerten, entscheidet die Medienanstalt.