BLU-RAY MAGAZIN 03/18 – Lara Croft und andere Powerfrauen

Einen Tag nach dem internationalen Frauentag erscheint das neue BLU-RAY MAGAZIN mit dem großen Titelthema "Tomb Raider" – die wichtigsten Fakten zum neuen Film samt Insider-Interview, Videospiel-Historie und einem Blick auf die vorangegangenen beiden Angelina-Jolie-Filme.

Bild: Auerbach Verlag

Drehorte wie das Wilton House in Salisbury oder auch die Londoner Innenstadt, die beide für den neuen, am 15. März startenden Kinofilm "Tomb Raider" herhalten mussten, nimmt man als Zuschauer für gewöhnlich einfach so hin. Welchen Aufwand es allerdings bedeutet, ganze Straßenzüge für einen Filmdreh zu sperren, Monate im voraus die Action-Szene auf einem Flugfeld zu proben und das Equipment aus ca. 400 Trucks vor Ort aufzubauen, damit im fertigen Kinofilm am Ende nur wenige Minuten davon zu sehen sind – das erklärt uns der erfahrene Location-Scout Paul Howard. In unserer umfangreichen Titelstory lesen Sie zudem noch viele weitere Hintergründe zum Dreh und von Alicia Vikanders erstem Auftritt in der Rolle der ikonischen Videospielfigur Lara Croft.



Neben Frau Croft gesellen sich im Heft allerdings noch viel mehr Powerfrauen dazu, darunter Gal Gadot als Wonder Woman, die sich in unserem 3D-Blu-ray-Test zu "Justice League" als Anführerin der Superhelden-Gruppe mausert.

Auch Elisabeth Moss muss sich als June Osborne in der zu recht mehrfach preisgekrönten Premium-Serie "The Handmaid's Tale" in einer düsteren, von Männern und konservativen Wertvorstellungen beherrschten Welt behaupten. Dabei sieht sie sich mit einem Frauenbild konfrontiert, das die Zuschauer in jeder Episode auf's neue schockiert. Doch getreu dem Motto der vierten Episode "Nolite Te Bastardes Carborundorum" lässt sie sich von den "Bastarden" nicht unterkriegen.



Unterdessen finden die "Bad Moms" in der Fortsetzung der Erfolgskomödie einen recht amüsanten Weg, sich den konservativ geprägten Vorstellungen ihrer Mütter in Sachen Weihnachtsvorbereitungen entgegen zu stellen – ein Weg, der viel Alkohol, Familienspaß im Jumphouse und Männerstriptease beinhaltet.



Powerfrauen wie Noomi Rapace in "What Happend To Monday", Katheryn Winnick in "Vikings" (Staffel 4.2) oder auch Stuntfrau und Darstellerin Amy Johnston in "Lady Bloodfight" zeigen einmal mehr, wie so richtig gute Action auszusehen hat. Zudem gibt es ein Spezial über Superheldinnen im Comic, die im Marvel- und DC-Universum für frischen Wind sorgen.



Mit 76 Blu-ray Tests zu Titeln wie "Suburbicon", "Flatliners", "Mord im Orient Express", "Körper und Seele", "Cars 3", "Happy Family", "Captain Underpants", "Jigsaw", "Hatchet – Victor Crowley", "Killing Soldier", "The Deuce" und "Fargo 3" (im DVD-Serien Spezial) ist für jeden Geschmack etwas dabei.







Das alles und noch viel mehr finden Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 03/2018, das überall am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen sowie als Abo erhältlich ist.





