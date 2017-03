BLU-RAY MAGAZIN 3/17: Die Geschichte hinter "Tanz der Teufel"

Mehr als 30 Jahre lang war Sam Raimis Kult-Horror-Streifen in Deutschland indiziert und beschlagnahmt. Nun ist es ab dem 28. März als ungeschnittene FSK-16-Version und in mehreren Editionen auf Blu-ray erhältlich. Dies ist allerdings nicht das einzige Thema im neuen BLU-RAY MAGAZIN.

Als Sam Raimi, Bruce Campbell und Scott Spiegel zusammen den Kurzfilm "Within The Woods" (1978) drehten, um damit Investoren aus ihrer Nachbarschaft von ihrem eigentlichen Horror-Projekt in Spielfilmlänge zu überzeugen, waren sie gerade einmal im zarten Alter von 18 und 19 Jahren. In dem auf Super-8-Material gedrehten Kurzfilm ist ein alter Indianer-Friedhof der Auslöser dafür, dass sich der von Bruce Campbell gespielte Charakter in einen Zombie verwandelt und die anderen Teenager terrorisiert bzw. tötet. Wer sich diesen 30-Minütigen Kurzfilm anschaut (z. B. auf youtube), erkennt bereits so einige Elemente, die auch Sam Raimis spätere Filme prägten.



Und da nun endlich all seine "Evil Dead"-Filme, das Remake und voraussichtlich ab Herbst 2017 auch die Serie "Ash Vs. Evil Dead" auf Blu-ray erscheinen, widmen wir dem Thema im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 03/17, das am 10. März erscheinen wird, ein umfangreiches Spezial, das die wichtigsten Aspekte der Produktion des ersten Films sowie der späteren Zensurgeschichte behandelt. Zudem gilt unser Augenmerk den filmischen Fortsetzungen und in der Leserwahl gibt es sogar die limitierte Ultimate Collector's Edition samt T-Shirt, Poster, Mediabook und Figur zu gewinnen.

Da Marvels neuester Superheld "Doctor Strange" das Cover ziert bietet das aktuelle Heft einen hochaktuellen Test des Monats zur Blu-ray-Veröffentlichung des Kino-Blockbusters.



Neben dem Oscar-Preisträger "Arrival" unterziehen wir auch dem koreanischen Festival- und Publikums-Liebling "Train To Busan" einen umfangreichen Test.



Passend zum Kino-Start der Anime- und Manga-Verfilmung "Ghost In The Shell" stellen wir den neuen Anime-Mehrteiler "Ghost In The Shell – Arise" vor, der neue Einblicke in das aufregende Leben der Cyborg-Agentin Motoko Kusanagi gewährt.



Serien-Highlights wie "Kingdom" und "The Night Of" versprechen brillante Unterhaltung und lang anhaltende Spannung bis zum Staffel-Finale.



Als neue Referenz im hart umkämpften Dokumentar-Sektor zeichnet sich "Planet Erde 2" aus, die Fortsetzung des gefeierten, umfangreichen Mammutwerks, das 2008 produziert wurde und 2011 auf Blu-ray für Furore sorgte.



Das alles und noch viel mehr finden Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 03/2017, das überall am Kiosk, online sowie als Abo erhältlich ist.





