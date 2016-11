BLU-RAY MAGAZIN Sonderedition: "Game Of Thrones" Staffel 6

Zum Blu-ray-Start der sechsten Staffel von "Game Of Thrones" gibt es auch wieder ein BLU-RAY MAGAZIN mit einem hochwertigen Silberfolien-Cover und einer großen "Game Of Thrones"-Story im Heft. Anlässlich des dramatischen Finales der fünften Staffel wählten wir ein Jon-Schnee-Motiv aus, als große Verbeugung vor diesem geheimnisvollen und beliebten Serien-Charakter.

Bild: © Auerbach Verlag

In der Titelstory erfahren Sie Produktions-Hintergründe zur sechsten Staffel sowie die ersten Fakten zur 7. und 8. Staffel. Zudem beleuchten wir Jon Schnees Rolle in "Game Of Thrones", die Ausgangspunkte der wichtigsten Charaktere in Staffel 6, die Neuzugänge bei Cast & Crew, geben einen Überblick über die Religionen in Westeros und diverse Prophezeiungen. Wir betrachten die Bedeutung von Brans Visionen als Tor zur Vergangenheit und Zukunft und schauen uns an, wie die bestehenden Verhältnisse einer bislang von Männern dominierten Welt vor allem auch durch starke Frauen aufgebrochen werden. Zu guter letzt gibt es einen Überblick über die Symbolik und Bedeutung von Waffen und Tieren in Westeros, die bestimmte Charaktere begleiten bzw. bei sich tragen. Neben dem Ausblick auf das große Finale betrachten wir natürlich auch die Blu-ray-Veröffentlichung ganz genau in einem Test und präsentieren Ihnen sämtliche Sondereditionen, die zur sechsten Staffel erscheinen werden.



Das zweite große Spezial im Heft widmet sich auf 16 Seiten der UHD-Blu-ray. Neben einer Gesamtübersicht über sämtliche 4K-Scheiben, die bis Januar in Deutschland herauskommen sollen, gibt es hier noch einmal einen technischen Überblick des momentanen Stands sowie 17 umfangreiche Direktvergleiche zwischen UHD-Blu-ray und Blu-ray.

Zu den zahlreichen Blu-ray-Tests im Heft zählen unter anderem Blockbuster wie "Conjuring 2", "The Nice Guys", "Alice hinter den Spiegeln" und "Bastille Day".



Im Animations-Sektor gibt es Erwachsenen-Unterhaltung im Stile von "Die Simpsons" und "Family Guy" in Form der neuen Kult-Serie "Rick & Morty" sowie der lang erwartete Anime-"Blockbuster" "Attack On Titan", der es nun endlich auch nach Deutschland geschafft hat. Aber auch kleine Zuschauer werden mit "Little Nemo", "Ronja Räubertochter" und "Lego Justice League" bestens unterhalten.



Wer seit "Life" und "Planet Erde" nach einer neuen Referenz-Dokumentation sucht, wird mit "Die Jagd" fündig – eines der teuersten und aufwendigsten Dokumentations-Projekte der BBC. Was sie hierbei Spektakuläres erwartet, lesen Sie im umfangreichen Test oder sehen Sie am besten gleich auf Blu-ray.



Natürlich geht es auch jenseits von " Game Of Thrones " rund im Serien-Bereich, denn solche Premium-Produktionen wie "Luther" Staffel 4, "The Knick" Staffel 2 und "Marvel's Daredevil" Staffel 1 lassen keinen Zweifel daran, dass TV-Produktionen den Kinofilmen in nichts mehr nachstehen.



Das alles und noch viel mehr finden Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 09/2016, das überall am Kiosk, online sowie als Abo erhältlich ist.





