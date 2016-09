BLU-RAY MAGAZIN: The First Avenger: Civil War

Bild: © Auerbach Verlag



So oft haben sie nun schon zusammengearbeitet und sind zu einem richtig tollen Team geworden, doch nun sollen sich ihre Wege plötzlich trennen? Was und vor allem wer in aller Welt kann dazu überhaupt in der Lage sein? Ein neuer Superbösewicht, der ganze Welten zerstören kann? Nein, es ist etwas viel simpleres: Ein von Daniel Brühl gespielter Mann, der auf Rache sinnt und erkannt hat, dass es viel einfacher ist, die Avengers gegeneinander auszuspielen, als mit brachialer Gewalt auf die geeinte Gruppe loszugehen. Alles in allem dürfen sich die Zuschauer über ein Superheldenfeuerwerk der Superlative freuen.



Einen weiteren "Superheldenauflauf" bietet die Blu-ray zu "X-Men: Apocalypse", wo ebenfalls mehrere Menschen mit Superkräften aufeinander los gehen, weil sie sich uneins sind, wie eine "gute" Welt aussehen sollte.