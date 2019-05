BR: Alfons Schuhbeck wird Stammgast bei "Habe die Ehre"

Er ist Koch, Autor, Gastwirt, Fernsehkoch und Unternehmer. Jetzt wird Alfons Schuhbeck auch noch regelmäßiger Gast einer Talksendung. Ab sofort wird er auf BR Heimat in "Habe die Ehre" regelmäßig zu hören sein.



Am heutigen Donnerstag (9. Mai) ist Alfons Schuhbeck erstmals Gast bei "Habe die Ehre". Der Radio-Auftritt bei BR Heimat soll allerdings kein Einzelfall für den TV-Koch bleiben. Schuhbeck wird künftig einmal im Monat in dieser Rolle zu hören sein.