BR Alpha zum HD-Start nur hochskaliert

Der Bildungskanal BR Alpha ist eines der letzten ARD-Programme, das noch in SD-Qualität sendet. Doch die HD-Aufschaltung rückt nun in greifbare Nähe. Allerdings wird es den Bildungskanal dann vorerst auch nur hochskaliert zu sehen geben.



Zwar wurde hierzulande mit dem Start der Pay-TV-Kanäle Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga UHD das ultrahochauflösende Zeitalter eingeläutet, dennoch gibt es noch immer Fernsehsender, die es noch nicht in High Definition zu sehen gibt, die vielmehr immer noch ausschließlich in Standard-Qualität ausstrahlen. Mit dem Saarländischen Rundfunk (SR) hat dieses Jahr eines der letzten öffentlich-rechtlichen Programme auf HD umgestellt. Die ARD-Programme BR Alpha und Radio Bremen TV senden allerdings noch immer in SD. Eine zeitnahe Ausstrahlung in HD ist für den Bildungskanal BR Alpha auch nicht angedacht.