BR: Belästigungsvorwürfe von Ex-Studioleiterin

Ihr Vertrag wurde aus nebulösen Beweggründen nicht verlängert. Nun erhebt die ehemalige Studioleiterin schwere Vorwürfe gegen ein Gremiumsmitglied des Bayerischen Rundfunks.



Kathrin Degmair wurde vor fünf Jahren die erste Frau an der Spitze des BR-Studios Franken. Ihre Beförderung wurde damals als Zeichen der Frauenförderung bei der Sendeanstalt kommuniziert. Nachdem ihr Vertrag nun nicht mehr verlängert wurde, sehen die Zeichen der Zeit gänzlich anders aus.