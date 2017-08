BR Fernsehen und ARD-alpha feiern 50 Jahre Farb-TV

Zum 50. Jubiläum des Farbfernsehens senden der Bayerische Rundfunk und ARD-alpha ein Sonderprogramm.



Ab 22.55 Uhr sendet der BR am 25. August 2017 in einer langen Themennacht mehrere Pioniersendungen aus der Anfangszeit des Farbfernsehens. Durch das Programm führt Carolin Reiber. Dabei gibt sie ganz im Stil der Fernsehansagerinnen der 60er-Jahre zu jedem Film eine kleine Einführung. Zu sehen ist die erste BR-Sendung in Farbe, die die Berufsrateshow "Was bin ich?" vom 29. August. Den Auftakt der Themennacht bildet die Sendung "Ab sofort alles in Farbe", in der es einen humorvollen Rückblick auf die technische Entwicklungsarbeit, die u. a. vom Institut für Rundfunktechnik auf dem BR-Gelände in Freimann geleistet wurde. Aber auch über die Markteinführung der neuen, anfangs noch kostspieligen Technik wird gezeigt. Außerdem sind die Sendungen "Musik aus Studio B", "Porträt Heinz Oestergaard" und "25. Deutsche Funkausstellung Berlin 1967 - Eröffnungsfeier".