BR Fernsehen zeigt drei Leben in "24h Bayern"

Eine neue Folge für die Dokumentationsreihe "24h Bayern - Ein Tag Heimat". Die Fortsetzung bei BR Fernsehen heißt "24h Bayern - drei Leben" und zeigt, wie sich das Leben dreier Protagonisten aus der ersten Reihe verändert hat.



Ein Jahr nachdem BR Fernsehen "24h Bayern - Ein Tag Heimat" gezeigt hat, gibt es eine Fortsetzung der Dokumentationsreihe, die Menschen aus ganz Bayern in ihrem Alltag begleitet hat. Am 11. Juni läuft bei dem Kanal "24h Bayern - drei Leben".