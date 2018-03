BR: Neue DAB Plus-Programmbelegung ab Sommer

Der Bayerische Rundfunk wird im Sommer seine Programmbelegung bei DAB Plus anpassen. Am 3. Juli 2018 empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.



In einer Pressemeldung vom gestrigen Montag teilt der Bayerische Rundfunk mit, dass die DAB Plus-Sendernetze in Bayern weiter ausgebaut werden. Aus diesem Grund wird der BR seine Programmbelegung den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Stichtag für alle Hörerinnen und Hörer der BR-Sender ist der 3. Juli 2018. An diesem Tag sollten sie einen Sendersuchlauf durchführen, um von der neuen Programmbelegung profitieren zu können.