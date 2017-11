BR: Puls TV wird 2018 online-only

Das junge Programm des Bayerischen Rundfunk "Puls" ist ab nächstem Jahr nur noch übers Netz zu empfangen. Gleichzeitig feiert man sich für die gute Reichweite der Angebote.



"Puls" ist nach eigenem Empfinden sehr erfolgreich auf YouTube. Mit seinen spezialisierten Kanälen für Musik, Challenges, Actionsport und Reportagen konnte man im vergangenen Monat sieben Millionen Klicks sammeln. Das befeuert vermutlich auch die Entscheidung, dass Puls TV nächstes Jahr nur noch über das Internet zu sehen ist und aus dem Hauptprogramm verschwindet.