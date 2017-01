BR-Rundfunkrat und BLM kooperieren beim Ausbau von DAB Plus

Der Erweiterte Ältestenrat des Rundfunkrats des Bayerischen Rundfunks (BR) und der Beschließende Ausschuss des Medienrats der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) arbeiten beim Ausbau von DAB Plus zusammen.



Zum 12. Mal trafen sich der Erweiterte Ältestenrat des Rundfunkrats des Bayerischen Rundfunks (BR) und der Beschließende Ausschuss des Medienrats der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) zu einem Meinungsaustausch. Wie die beiden Gremien mitteilten, ging es vor allem um die Kooperation zwischen BR und BLM beim Betrieb der DAB-Plus-Netze in Bayern.