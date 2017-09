BR: Schulfunk wird 70 Jahre alt

Vom Dampfradio zum Erfolgsmodell im Digital-Zeitalter - der Schulfunk des Bayerischen Rundfunks feiert am Freitag sein 70. Jubiläum.



Erstmals ging der Schulfunk am 8. September 1947 an den Start. Pünktlich zum Schulbeginn nach den Sommerferien gab es um 15.30 Uhr die erste Schulfunk-Sendung in Bayern. Damals widmete man sich dem Thema "Das große Reisefieber - Zugvögel und Vogelflug".



Sechsmal pro Woche gab es eine halbe Stunde Programm, die von den Lehrern als willkommene Abwechslung zum Unterricht angesehen wurde, obwohl nur 16 Prozent aller bayerischer Volksschulen damals über ein Radio verfügten. Die Kinder haben sich dann zum Teil auf die Radios der Nachbarn und anderer Ansässiger im Dorf oder in der Stadt verteilt, berichten Schüler von einst.