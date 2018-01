BR: "Tierischer Einsatz in Bayern" zeigt Alltag der Tierärzte

BR Fernsehen hat Tierärzte bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter geschaut. Junge Ärzte in der Oberpfalz, ein Wildtierarzt und thailändische Elefanten gibt es bei "Tierischer Einsatz Bayern".



Die neue Sendereihe des BR Fernsehen bietet einen Einblick in den Alltag von jungen und erfahrenen Tierärzten. Ab 8. Januar strahlt der TV-Sender die acht Folgen "Tierischer Einsatz Bayern" über die Vierbeiner und ihre Mediziner aus.