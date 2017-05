BR-Verifikation: Kampfansage an die Fake News

Der Bayerische Rundfunk sagt den Fake News den Kampf an. Dazu wird eine eigene redaktionelle Einheit künftig Falschmeldungen enttarnen.



In den vergangenen Monaten verschärfte sich die Lage auf dem Nachrichtenmarkt enorm. Immer mehr Falschmeldungen werden in Umlauf gebracht, verdrehen Fakten und stellen Tatsachen falsch dar oder schildern gar Ereignisse, die sich nie zugetragen haben. Diverse Redaktionen und auch Netzwerke wie Facebook haben sich deshalb der Sache angenommen und gehen nun aktiv gegen Fake News vor. Diesem Kampf schließt sich auch der Bayerische Rundfunk an.