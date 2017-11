BR benennt neue ARD-Sprecher

In Kürze wechselt turnusmäßig der Vorsitz der ARD. Nun geht das Zepter vom MDR zum BR über. Ab dem 1. Januar gibt es folglich auch zwei neue Sprecher der ARD.



Ab 2018 werden Markus Huber und Ralf Borchard den Sender nach außen hin vertreten. Während aktuell dafür noch der Mitteldeutsche Rundfunk den Vorsitz inne hat, wechselt dieser zu Beginn des nächsten Jahres zum Bayerischen Rundfunk, die damit auch ein neues Sprecherteam stellen. Die Öffentlichkeitsarbeit wird künftig von der Presseabteilung des BR aus von Ralf Borchard und Markus Huber koordiniert.