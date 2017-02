BR bestätigt Christian Nitsche als neuen Chefredakteur

Christian Nitsche wurde als neuer Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks bestätigt und muss mit Amtsantritt umfassende Veränderungen vornehmen.



Am Donnerstag stimmte der Rundfunkrat des Bayerichen Rundfunk erwartungsgemäß zu, Christian Nitsche (45) als neuen Chefredakteur des BR einzusetzen. Der Vorschlag dazu kam vom Intendanten Ulrich Wilhelm. Ab 1. April wird Nitsche damit Nachfolger von gleich zwei Chefredakteuren, und zwar Sigmund Gottlieb (Fernsehen) und Mercedes Riederer (Hörfunk).