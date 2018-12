BR bringt Doku zu 200 Jahre "Stille Nacht, heilige Nacht"

"Stille Nacht, heilige Nacht" satt: Zum 200. Jahrestag des weltberühmten Liedes gibt es im BR Fernsehen einen Dokumentarfilm. Mit dabei sind viele internationale Musikstars.



Prominente Musiker wie Joss Stone, Kelly Clarkson, Rolando Villazón und die Wiener Sängerknaben präsentierten darin ihre eigenen Versionen des Musikstücks und anderer Weihnachtslieder, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch in München mit. Der Schauspieler Peter Simonischek erzählt zudem die Geschichte des Klassikers, die vor 200 Jahren begann. "Stille Nacht - Ein Lied für die Welt" von Hannes M. Schalle läuft am Dienstag, den 18. Dezember, um 22 Uhr im BR Fernsehen.