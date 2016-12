BR erweitert DAB-Plus-Netz um Bad Tölz

Das DAB-Plus-Netz in Bayern wird durch den Bayerischen Rundfunk stetig erweitert. Nun kommt der Standort Bad Tölz/Gaißach hinzu.



Bayern darf sich um eine Erweiterung seines DAB-Plus-Netzes freuen. Der Bayerische Rundfunk (BR) nimmt den Digitalradio-Standort Bad Tölz/Gaißach in Betrieb. Ab sofort wird hier auf Kanal 11 D übertragen. Damit hat der BR künftig 45 Sender in seinem DAB-Plus-Angebot. Pläne zum weiteren Ausbau bestehen bereits, 2017 wird der Ausbau fortgesetzt.