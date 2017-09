BR feiert 10 Jahre "Dahoam is Dahoam" mit Festwoche

Mit fast 2000 Folgen ist die Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" ("DiD") die erfolgreichste Vorabendserie in Bayern. Zum zehnjährigen Jubiläum feiert der BR im Oktober eine ganze Woche lang mit den verschiedensten Veranstaltungen und Sendungen.



Am 8. Oktober 2007 lief "DiD" das erste Mal über die Fernsehschirme. Im Mittelpunkt der Vorabendserie stehen die Erlebnisse der Einwohner des fiktiven oberbayerischen Dorfes Lansing. Die Geschichten im Alltag ranken sich um die Gastwirtsfamilie Brunner, die Brauereifamilie Kirchleitner und die Familie Preissinger.