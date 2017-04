BR kürt Gewinner des Wettbewerbs "Call for Podcasts"

Aus über 600 Einreichungen wurden drei Bewerber ausgewählt. Die Gewinner erhalten die Möglichkeit eine ganze Podcast-Reihe für den Bayerischen Rundfunk zu produzieren.



Ende März wurden aus Hunderten von Einreichungen zum Wettbewerb "Call for Podcasts" des Bayerischen Rundfunk (BR) zehn Aspiranten vorausgewählt. Die Pilotfolgen der jeweiligen Podcasts standen danach für eine Woche im Netz und konnten auch vom Publikum gehört und bewertet werden. Die Entscheidung, welche drei Kandidaten in den Genuss der Produktion einer ganzen Staffel seitens des BR kommen, lag jedoch bei einer 51-köpfigen Jury.