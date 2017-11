BR macht online Lust auf Kochen

Ab morgen startet ein neues Kochformat in der BR-Mediathek. In kurzen Clips möchten die BR-Nachwuchsjournalisten Verena und Basti der Generation unter 30 das Kochen wieder näher bringen.



Unter dem Titel "Jung & hungrig - Kochen für Anfänger" stellen sich die beiden Hobbyköche der täglichen Aufgabe, etwas Gekochtes auf den Tisch zu bringen. Dabei muss es schnell gehen und preiswert sein, aber auch gesund. Die Serie wird exklusiv im Netz zu sehen sein.