BR plant 555 neue Folgen von "Dahoam is Dahoam"

Der Serien-Dauerbrenner "Dahoam is Dahoam" im Bayerischen Fernsehen wird noch lange weiter gehen. Das Vertrauen des BR in die Serie scheint fast keine Grenzen zu kennen.



Der BR-Rundfunkrat hat am Donnerstag der Produktion von 555 weiteren Folgen "Dahoam is Dahoam" zugestimmt, wie der Sender mitteilte. Die tägliche erfolgreiche BR-Vorabendserie ging im Oktober 2007 an den Start und spielt in dem fiktiven Ort Lansing.