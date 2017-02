BR plant eigene Einheit zum Kampf gegen Fake News

Fake News bleiben weiter ein Thema. Mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) will nun die erste öffentlich-rechtliche Sendeanstalt mit einer eigenen Abteilung gegen die Verbreitung von Falschnachrichten vorgehen.



Spätestens seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist der Begriff Fake News in aller Munde, sei es durch das Verbreiten von "Alternativen Fakten" durch die Presseabteilung des US-Präsidenten oder die Gerüchte, das solche Falschnachrichten einen Einfluss auf den Wahlausgang hatten. In der deutschen Politik ist die Angst vor Fake News gewachsen und viele Medien wollen sich dem Kampf stellen. Nun hat auch der Bayerischen Rundfunk seinen Hut in den Ring geworfen und will ein eigenes Team im Kampf gegen Falschnachrichten aufbauen.