BR schafft Platz bei den Digitalradio-Programmen, aber wofür?

Im Sommer soll es Anpassungen bei der Programmbelegung im Digitalradio des Bayerischen Rundfunks geben. Offen ist noch, was mit den frei werdenden Kapazitäten passiert.



Im Digitalradio DAB Plus in Bayern wird es voraussichtlich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte Änderungen geben. Dabei werden einige Regionalprogramme aus dem landesweiten Netz des Bayerischen Rundfunks (Kanal 11D) in Regionalnetze verfrachtet werden. Mit der dann neuen Programmbelegung werden wiederum Kapazitäten geschaffen, die zum Beispiel zu Verbesserungen der Empfangsqualität bei einzelnen Sendern führen kann.