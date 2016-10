BR schickt Snapchat-Soap "iam.serafina" in 2. Runde

Die Snapchat-Soap "iam.serafina" feierte einen großen Erfolg. Daher verwundert es kaum, dass nach zwei Wochen, in denen die Zuschauer am Leben der 19-Jährigen teilnehmen konnten, noch nicht Schluss ist. Der BR und Funk haben die Soap verlängert.



Zu Beginn wirkte die Idee einer Serie auf Snapchat noch leicht grotesk. Nun stellt sich "iam.serafina" als überaus erfolgreich heraus. So erfolgreich, dass sich das Jugendprogramm des Bayerischen Rundfunks Puls und der ARD- und ZDF-Jugendkanal Funk schnell einig waren: Bereits Anfang 2017 geht es mit "iam.serafina" weiter. Schließlich schafften es die ersten beiden Wochen auf über 14.000 Views - pro Snap.