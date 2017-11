BR sendet mit zwei DAB Plus Programmbouquets in Nordschwaben

Im nördlichen Ländle können sich Nutzer bald über besseren DAB Plus Empfang freuen. Grund dafür sind die neuen Sendeanlagen am Standort Welden.



Am 3. November ist Stichtag: Dann nimmt der Bayerische Rundfunk im Landkreis Augsburg am Standort Welden neue Sendeanlagen für DAB Plus in Betrieb. Der BR vergrößert damit das bayernweite DAB Plus Sendernetz. Im Kanal 11 D gibt es dann 47 Senderstandorte. Auf Kanal 10 A bekommt das Regionalnetz Oberbayern-Schwaben einen weiteren Senderstandort.