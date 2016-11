BR startet DAB-Plus-Werbekampagne

Der Bayerische Rundfunk startet eine Werbe- und Informationskampagne zu DAB Plus. Alle Programme senden Tipps zu Digitalradios und Neuigkeiten zum Sendernetz und zum Stand des Ausbaus.



Der Bayerische Rundfunk startet eine Kampagne, um die Verbreitung des Digitalradios weiter voranzutreiben. Die Programme des BR senden Tipps für Digitalradios als Weihnachtsgeschenke. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Stand des Ausbaus und des Netzes. Im Hörfunk soll es Gewinnspiele und verschiedene Höreraktionen geben, wobei Digitalradios verlost werden.