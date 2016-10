BR stellt neue Bayern 2-App vor

Der Bayerische Rundfunk präsentiert seine neueste digitale Produktentwicklung: Die Bayern 2-App. Sie verspricht ein mobiles, individuelles und zeitautonomes Radioerlebnis.



Das Radio, das auf mich hört - unter diesem Motto wurde die Bayern 2-App am Freitag auf dem "Zündfunk Netzkongress" vorgestellt. Bayern 2-Hörerinnen und -Hörer sollen damit nicht nur unterwegs Radio hören können. Die App soll vor allem eine auf eigene Vorlieben zugeschnittene Auswahl der Bayern 2-Beiträge ermöglichen.