BR tut sich schwer: Kein Söder-Gegner in Sicht für TV-Duell

SPD, AfD und Grüne liegen in den Prognosen für die Wahl in Bayern dicht beieinander und doch weit hinten. Dieser Umstand führt dazu, dass der BR bislang keinen TV-Duell-Gegner für Ministerpräsident Söder auserkoren hat.



Der Bayerische Rundfunk hat sich nun festgelegt und mitgeteilt, dass über die Besetzungsfrage eines potentiellen Gegner für ein TV-Duell mit Ministerpräsident Markus Söder kurzfristig entschieden wird. Für die Auflösung der Frage wer und ob jemand sich mit Söder duellieren wird, setzte man sich beim BR die letzte Prognose (Mitte September) vor der Landtagswahl in Bayern als finalen Zeitpunkt.