BR übernimmt ARD-Geschäftsführung

Turnusgemäß wechselt alle zwei Jahre der ARD-Vorsitz von Anstalt zu Anstalt - mit dem heutigen Neujahrstag vom Mitteldeutschen zum Bayerischen Rundfunk.



Der Bayerische Rundfunk übernimmt zum Jahresbeginn 2018 die Geschäftsführung innerhalb der ARD. BR-Intendant Ulrich Wilhelm löst als ARD-Vorsitzender die Intendantin des MDR, Prof. Dr. Karola Wille ab, die die ARD in den vergangenen zwei Jahren geführt hat. Die Intendantinnen und Intendanten hatten den BR bereits auf ihrer Hauptversammlung Ende September 2017 zur neuen geschäftsführenden Anstalt ab 2018 bestimmt.