BR und Arte starten Webformat über künstliche Intelligenz

Der Bayrische Rundfunk (BR) und Arte gehen in der neuen Webserie "Helena. Die Künstliche Intelligenz" der Frage nach, wie schlau künstliche Intelligenz ist, ob wir vor ihr Angst haben müssen oder sie unsere Probleme lösen kann.



Das neue Webformat ist halb fiktional, halb dokumentarisch und stellt so Vorstellungen und Realität direkt gegenüber. Die sieben Folgen sind ab sofort in den Mediatheken von BR und Arte abrufbar.