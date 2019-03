BR verbessert DAB+-Empfang im Unterallgäu

Der Bayerische Rundfunk nimmt am kommenden Freitag in Memmingen einen neuen DAB+-Senderstandort für die Versorgung mit dem bayernweiten und regionalen Programmangebot in Betrieb.



Dadurch verbessert sich nach Informationen der Anstalt der DAB+-Empfang im westlichen Landkreis Unterallgäu, insbesondere in der Stadt Memmingen und Umgebung.



Der BR nimmt am Standort Memmingen zwei Sendeanlagen für die digitalen BR-Programme und zusätzlich verschiedene private Radiostationen auf den Kanälen 11 D (bayernweites Netz) und 10 A (Regionalnetz Oberbayern-Schwaben) in Betrieb. Hörerinnen und Hörer in dieser Region finden ein umfangreiches Programmangebot nach einem neuen Suchlauf am DAB+-Radio.