BR wechselt Auslandskorrespondenten

Schon heute findet der erste Korrespondentenwechsel in den drei vom BR geführten Auslandsstudios der ARD statt. Doch das ist nur der Anfang.



Heute ist der erste Tag für den BR-Journalisten Michael Schramm als Chefkorrespondent im ARD-Studio in Rom. Schramm war bis Juli 2017 Leiter des Fernsehstudios Istanbul. Von dort berichtete er beispielsweise über die politischen Veränderungen in der Türkei sowie die Verschlechterung des deutsch-türkischen Verhältnisses. Die zweite Korrespondentin in Rom ist BR-Journalistin Ellen Trapp. Zusammen liefern Schramm und Trapp aktuelle Berichte und Reportagen für die ARD-Sender aus Italien, dem Vatikan, Malta und Griechenland.