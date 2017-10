BR will mehr als 50 000 Filme vor dem Zerfall retten

Der Zahn der Zeit nagt an den analogen Film-Archiven. Bevor die gelagerten Bänder unbrauchbar werden, will der BR nun zur Tat schreiten.



Der Bayerische Rundfunk (BR) will in den kommenden zehn Jahren mehr als 50 000 Filme restaurieren und digitalisieren. Spielfilme, Berichte, Reportagen und Features sollen so vor dem Zerfall gerettet werden, wie der Sender am Freitag in München mitteilte. Die meisten Werke seien aus der Zeit der späten 1950er bis in die 90er Jahre.