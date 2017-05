BR zeigt "24h Bayern - Ein Tag Heimat"

Der Bayerische Rundfunk nimmt die Zuschauer am Pfingstmontag mit auf eine Reise quer durch Bayern. Ab 6 Uhr bis 6 Uhr des nächsten Tages erzählt der Sender Geschichten aus der Heimat.



Das Programm des Bayerischen Rundfunks steht für den Pfingstmontag. Am 5. Juni zeigt das BR Fernsehen ab 6 Uhr für 24 Stunden Eindrücke aus Bayern. Die Dokumentation "24h Bayern - Ein Tag Heimat" läuft bis 6 Uhr des nächsten Tages. Erzählt werden die Geschichten von Bewohnerinnen und Bewohner Bayerns einen Tag lang in Echtzeit.