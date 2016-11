BR zeigt Dokumentarfilm #uploading_holocaust

Mit #uploading_holocaust wird der Dokumentarfilm revolutioniert. Seit Mittwoch sind Film und Webprojekt online, um digital der Opfer zu gedenken. Auch der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt den Film.



Das Thema Holocaust wurde schon zahlreiche Male und auf die unterschiedlichsten Arten behandelt. Mit #uploading_holocaust soll nun ein anderer Ansatz gewagt werden. Seit dem gestrigen 2. November sind der Dokumentarfilm und das Webprojekt unter www.uploading-holocaust.com online und sollen auf eine ganz andere Problematik aufmerksam machen: Wie gehen Jugendliche in Israel und Deutschland mit den Erinnerungen an den Holocaust um? Zudem widmet sich das Webprojekt mit einem Fragebogen der Behauptung, dass deutsche Jugendliche kein Interesse an dem Thema hätten.