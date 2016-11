BR24-App wird für Bayerischen Rundfunk (BR) zum Erfolg

Der Bayerische Rundfunk (BR) freut sich über den Erfolg seiner BR24-App. Vor allem kontinuierliche Neuerungen sollen zur Beliebtheit der Anwendung beigetragen haben.



Knapp ein Jahr nach der Vorstellung ist die Nachrichten-App BR24 des Bayerischen Rundfunks mehr als 300.000 Mal heruntergeladen worden. Der BR führt den Erfolg von BR24 darauf zurück, dass die Nachrichten-App ständig weiterentwickelt wird. So gäbe es seit Kurzem ein Virtual-Reality-Format und insgesamt mehr Videos, unter anderem im 360-Grad-Rundumblick.