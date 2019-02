BSI warnt: Vorinstallierte Schadsoftware auf Tablets und Handys

Durch immer wieder einmal auftauchende Sicherheitslücken bei Tech-Produkten kann man sich schnell Schadsoftware einfangen. Was aber tun, wenn diese bereits vorinstalliert vorhanden ist?



Das internationale IT-Sicherheitsunternehmen Sophos hatte herausgefunden, dass auf verschiedenen im Online-Handel erhältlichen Smartphones und Tablets Malware vorinstalliert ist. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigte die Angaben nach Durchführung von Stichproben.