BSI warnt vor Cyber-Angriffen auf Smartphones und Laptops

Immer mehr Spam und Cyberangriffe - das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt Privatnutzer vor den steigenden Gefahren im Netz.



Hacker greifen verstärkt Smartphones, Tablet-PCs und Laptops an. Davor hat der Präsident des BSI, Arne Schönbohm, in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung gewarnt. "Die Geräte sind oft nur unzureichend geschützt und werden so zur leichten Beute für Cyber-Kriminelle", sagte Schönbohm. Dabei machten sich Hacker meist Schwachstellen in der verwendeten Software zu nutze. Täglich erhöhe sich zudem die Zahl entdeckter Schadprogramme. Alleine für das Smartphone-Betriebssystem Android existierten inzwischen allein mehr als 15 Millionen Schadprogramme.