BT bleibt Champions-League-Sender im UK

Für 2018 werden die TV-Rechte an der dann reformierten Champions League aktuell neu vergeben. In Großbritannien hat sich Sky-Konkurrent British Telecommunications (BT) erneut die Exklusiv-Rechte sichern können.



Mit seiner Reform der Fußball-Champions-League hat sich die UEFA zumindest unter den europäischen Spitzenklubs in England, Spanien, Deutschland und Italien viele Freunde gemacht, dürfen doch aus den genannten Ländern künftig vier Teams fest an der Gruppenphase teilnehmen und sich dabei weiter erhöhte Einnahmen freuen. Diese könnten durch den TV-Rechte-Poker noch weiter steigen, doch während in Deutschland noch keine Entscheidung gefallen ist, wissen britische Zuschauer seit Montag, wo die Europacup-Spiele künftig zu sehen sein werden.