BaWü: Kultusministerin will Computerspiele im Unterricht

Vor nicht allzu langer Zeit war die Haltung der Behörden gegenüber Computerspielen noch mehr als skeptisch. Man erinnere sich nur beispielsweise an die "Killerspiel"-Debatte. Mittlerweile die Diskussion jetzt wieder in eine andere Richtung.



Fachleute wollen in Baden-Württemberg Computerspiele im Unterricht einsetzen. Computerspiele hätten großes kreatives Potential für den Unterricht und könnten Schüler aktivieren und motivieren - das ist eines der Ergebnisse der Fachveranstaltung "Edutain Me 4.0 - Games im Schulunterricht", die in Stuttgart stattfand.