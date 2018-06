"Babai - Mein Vater": Ende einer Kindheit

Das Thema Flüchtlinge sorgt hierzulande gerade in diesen Tagen für ziemlich dramatischen Gesprächsstoff. Über eine ganz besondere Flucht gibt es einen Spielfilm aus dem ehemaligen Jugoslawien.



Auch in diesem Sommer fliehen wieder viele Menschen aus gar nicht mehr so fernen Ländern nach Europa, über das Land oder das Meer. Innerhalb der Filmreihe "Debüt im Ersten" erzählt nun der Beitrag "Babai - Mein Vater", zu sehen an diesem Dienstag (23.30 Uhr) im Ersten, von der abenteuerlichen Flucht eines kleinen Jungen, der seinen Vater sucht.