"Babylon Berlin": Mehr als 600.000 Zuschauer pro Folge

Nach dem Hype um den Serienstart von "Babylon Berlin" ist die Serie, auch was die Einschaltquoten betrifft, hervorragend aus den Startlöchern gekommen. Nur die siebte Staffel "Game of Thrones" war im Schnitt besser auf Sky.



Die historische Kriminalserie "Babylon Berlin" haben auf Sky bislang rund 645 000 Zuschauer pro Episode verfolgt. Das teilte ein Sprecher der Abonnentenplattform auf Anfrage mit. Der Wert beziehe sich auf die klassische Nutzung im Fernsehen und die sogenannte nichtlineare in der Woche nach TV-Ausstrahlung auf Sky Go, Sky on Demand und Sky Ticket. Sky hat gut fünf Millionen Abonnenten.