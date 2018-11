"Babylon Berlin": Online historisch gut, im TV nachlassend

Mit dem Staffelfinale von "Babylon Berlin" zieht die ARD Bilanz. Diese kann sich durchaus sehen lassen: 14,53 Millionen Zuschauer sahen mindestens eine Folge der Serie.



Im Ersten feierte "Babylon Berlin" deutsche Free-TV-Premiere. Gestern lief das zwischenzeitliche Finale der Serie und die ARD feiert die Quoten. So sahen nach Angaben des Kanals im Schnitt fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (4,92 Millionen) die 16 Folgen, auch wenn zum Ende hin die Quoten-Kurve konstant bergab ging.